La Fiorentina vuole trattenere Kean. A Cagliari colloquio con Commisso

"La missione di Commisso: 'A Cagliari parlerò con Kean'" è il titolo che si legge quest'oggi nel taglio basso della prima pagina, firmata La Repubblica (Firenze). Il Presidente dell Fiorentina, Rocco Commisso, volerà in Sardegna per seguire la squadra e per ribadire a Moise Kean la stima che lui e il club hanno nei suoi confronti.

Kean attualmente ha una clausola da 52 milioni di euro e piace a molti club. Commisso, da parte sua, cercherà di convincere l'attaccante a prolungare la sua esperienza a con la Viola, anche a fronte di un ritocco dell'ingaggio.

LE ULTIME DA SPORT MEDIASET SU KEAN AL MILAN

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, il Milan avrebbe messo gli occhi su Moise Kean in vista della prossima stagione. Riporta il collega che Massimiliano Allegri, in pole per la sostituzione di Sergio Conceiçao, starebbe pensando proprio a lui nel caso accettasse la proposta rossonera.

Kean, che la Viola ha prelevato la scorsa estate dalla Juventus per 13 milioni di euro più cinque di bonus, sta portando al termine una stagione strepitosa con 22 reti complessive in 38 presenze, e ora la sua valutazione è schizzata intorno ai 30, 35 milioni di euro, anche se all'interno del suo contratto con la Fiorentina è presente una clausola rescissoria da 52 milioni di euro.

Nell'ottica di Tare, anche per dare un'impronta più italiana a questa squadra, un profilo come Moise Kean è l'attaccante perfetto dal quale ripartire, ma bisognerà fargli spazio.