La Gazzetta conferma: Milan interessato a Zaccagni

Nei pensieri del Milan c’è sempre più Zaccagni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle strategie di mercato del club rossonero. Non sono stati ancora avviati i contatti con il Verona - riferisce la rosea - ma il gradimento per il 25enne giocatore (che piace anche a Lazio e Roma) può essere messo nel conto. Soprattutto se le trattative per il rinnovo di Calhanoglu non dovessero portare a un accordo.