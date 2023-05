La Gazzetta e il problema delle cessioni: "Il Milan vende male. Gigio, Calha, Kessie: troppi addii a zero"

"Il Milan vende male. Gigo, Calha, Kessie: troppi addii a zero": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che negli ultimi anni i rossoneri hanno chiuso poche cessioni importanti e al contrario hanno perso diversi giocatori a zero. I ricavi dalle uscite farebbe aumentare il budget per il mercato in entrata, ma purtroppo nelle ultime stagioni non è mai successo. Serve cambiare marcia anche su questo fronte.