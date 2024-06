La Juve ha offerto Kean in cambio di Saelemaekers: il Milan chiede soldi

vedi letture

Alexis Saelemaekers non rientra nei piani del Milan. Questa non è un'indiscrezione degli ultimi giorni ma un fatto che affonda le sue radici già nella scorsa estate quando il belga fu ceduto in prestito al Bologna. L'anno con i rossoblù, sotto la guida di Thiago Motta, è andato benissimo ma i felsinei hanno deciso di non riscattare il giocatore per scelta del nuovo allenatore Vincenzo Italiano. E così Saelemaekers tornerà a Milanello anche se sarà solo di passaggio: il club rossonero punta a cederlo e anche a guadagnarci qualcosa.

Una possibile acquirente è la Juventus che adesso è allenata proprio da quel Motta che si è trovato benissimo a Bologna con il calciatore belga, e viceversa. Secondo quanto viene riferito dal Corriere della Sera, il direttore bianconero Giuntoli nelle scorse ore avrebbe offerto al Milan uno scambio con la punta Moise Kean. I rossoneri però hanno rifiutato e hanno rilanciato con una richiesta da almeno 15 milioni: come detto da via Aldo Rossi vogliono incassare e il prezzo del cartellino è stato fissato. La Juve, dal canto suo, non vorrebbe spendere troppo.