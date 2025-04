La Lazio pensa di mettere sul mercato Nuno Tavares dopo l'ennesimo infortunio. Milan interessato

Qualcosa sembrerebbe essersi rotto tra la Lazio e Nuno Tavares. L'ennesimo infortunio muscolare della stagione del portoghese ha fatto storcere il naso a Claudio Lotito e dirigenza, che stando ai colleghi del Messaggero starebbero seriamente valutando la possibilità di metterlo sul mercato in estate.

Prima arriverà il riscatto dall'Arsenal, poi si procederà con l'ascoltare eventuali offerte partendo dal presupposto che ai Gunners spetterà il 40% sulla futura rivendita. La Lazio parte da una valutazione di 40 milioni di euro e per il quotidiano in questi mesi hanno mostrato apprezzamento nei suoi confronti Inter, Milan e Juventus, oltre al Galatasaray in Turchia. Discorsi comunque prematuri, con Nuno Tavares che intanto dovrà recuperare quanto prima dall'ennesimo infortunio per poi mettere in scena un finale di stagione di alto profilo per giustificare la cifra richiesta dalla Lazio per il suo cartellino.