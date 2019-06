La lunga estate di Suso

Suso e quel battezzato 4312 di Marco Giampaolo, un matrimonio che come direbbe Don Abbondio “non s’ha da fare”. Il giocatore spagnolo ad oggi sembrerebbe non rientrare nei piani tattici dell’ex allenatore blucerchiato, ed il club rossonero ha bisogno di realizzare delle importanti plusvalenze. Al momento nessuna società si è interessata a pagare la clausola rescissoria dello spagnolo, nonostante una stagione positiva. Il numero 8 allenato da Gattuso ha collezionato 41 presenze nella stagione appena conclusa, uomo fondamentale nel suo 433, 41 presenze non fini a se stesse, ma accompagnate da 8 reti 10 assist tra Campionato e Coppe, il migliore assist - man della squadra. Il giocatore è attualmente in vacanza in attesa di scoprire cosa il futuro gli riserverà, quel che è certo è che sarà un estate movimentata, proprio come dichiarato su Instagram dall’ex Liverpool con un post datato 27 Maggio 2019: “Sarà un estate lunga e calda, ci saranno vacanze e mercato di mezzo”, queste le sue parole. Anche a Casa Milan si rimane in attesa di offerte dalle varie pretendenti, e 30/35 milioni potrebbero essere sufficienti per portarsi a casa l’esterno rossonero.