La Nazione - Fiorentina, il Milan sembra la società più intenzionata a farsi avanti per Chiesa

Secondo La Nazione in edicola questa mattina, il Milan sembra la società più intenzionata a farsi avanti per Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina molto apprezzato dal tecnico milanista Stefano Pioli. I dirigenti viola Pradè e Barone sono a Milano da ieri e chissà che non possano a breve incontrare quelli rossoneri per parlare dell'esterno.