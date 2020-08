La Nazione - Ricci, non solo Milan: anche la Fiorentina sul centrocampista dell'Empoli

Tra gli obbiettivi accostati al Milan da qualche settimana figura il nome del giovanissimo Samuele Ricci. Il centrocampista dell'Empoli classe 2001, descritto come un grande talento, è finito nel mirino anche della Fiorentina. Secondo quanto riporta 'La Nazione', il club Viola avrebbe sondato il terreno per il giocatore per impostare la trattativa sulla base di un acquisto a titolo definitivo con l'opzione di lasciare Ricci in prestito a Empoli per un'ulteriore stagione.