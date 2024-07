La prossima settimana attesa la svolta per Alvaro Morata

vedi letture

Sfumato Joshua Zirkzee, il Milan ha virato prepotentemente su Alvaro Morata, primo obiettivo della dirigenza per andare a rinforzare e completare l'attacco di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. Nel corso di queste settimane si è parlato tanto anche di altri profili, come ad esempio Artem Dovbyk del Girona, ma lo spagnolo per caratteristiche, esperienza e leadership, è stato valutato il profilo ideale col quale andare a sostituire Olivier Giroud.

A conferma di questo il fatto che sarebbe entrato in gioco in prima persona addirittura Zlatan Ibrahimovic, sentitosi più volte con Morata telefonicamente negli scorsi giorni. Più passa il tempo e più aumenta l'attesa del centravanti, con la prossima settimana che potrebbe essere quella della svolta per l'arrivo al Milan del capitano della Spagna finalista ad Euro2024 stando a Tuttosport.

Giocata la finale contro l'Inghilterra, qualsiasi sia il risultato, Morata comunicherà la sua decisione al Milan, che verosimilmente potrebbe essere positiva considerata la fiducia che sarebbe iniziata ad aleggiare dalle parti di Casa Milan in questi giorni. Staremo a vedere come andranno a finire le cose, con Paulo Fonseca che non aspetta altro che rinforzi per iniziare ad immaginare, seriamente, il suo Milan.