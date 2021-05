La Roma su Belotti: lo vuole Mourinho. Il Milan si defila

La Roma si muove per Belotti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, José Mourinho è un grande estimatore del "Gallo" e preme per consegnargli le chiavi dell’attacco giallorosso. E il Milan? Stando a quanto riferito dal quotidiano torinese, i rossoneri si sarebbero defilati: Maldini e Massara, infatti, stanno trattando con Olivier Giroud, centravanti in uscita dal Chelsea.