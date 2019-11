La Stampa - Everton, via Kean a gennaio: c'è il Milan

L'avventura di Moise Kean all'Everton potrebbe essere già ai titoli di coda: come spiega questa mattina La Stampa, il giovane attaccante sta giocando poco e nell’ultima partita non è stato convocato per motivi disciplinari, per questo motivo non è esclusa la sua cessione a gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbe il Milan, che è alla ricerca di un nuovo innesto per il suo reparto offensivo.