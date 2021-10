La Stampa - Fiorentina, non solo Juve: anche Inter e Milan su Vlahovic

Si parla del mancato rinnovo fra la Fiorentina e Dusan Vlahovic anche sulle colonne de La Stampa, con il quotidiano che spiega come sia difficile immagine che il rapporto fra il serbo ed i viola arrivi fino al 2023, data della naturale scadenza dell'attaccante. In estate quindi saranno valutate tutte le offerte per la giovane punta viola: una arriverà sicuramente dalla Juventus, che da tempo segue il classe 2000. L'Inter potrebbe farci un pensierino se dovesse partire Lautaro Martinez, mentre il Milan potrebbe affidare a Vlahovic la rifondazione del reparto offensivo. All'estero invece si è già mosso l'Arsenal.