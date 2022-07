MilanNews.it

Secondo quanto riferisce stamattina La Stampa, il Milan spera ancora di regalare Renato Sanches a Stefano Pioli: il club di via Aldo Rossi dovrà battere la concorrenza del PSG che secondo molti è in vantaggio, ma che per ora non ha ancora convinto il Lille a cedergli il centrcampista portoghese.