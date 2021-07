La Stampa - Torino, offerta di rinnovo per Belotti: Milan e Roma osservano

Tra i giocatori accostati al Milan nelle ultime settimane figura anche il nome di Andrea Belotti. L'attaccante del Torino, alle prese con la grana rinnovo, non ha ancora fatto chiarezza sul suo futuro con i Granata. Secondo quanto riporta 'La Stampa' Il Torino non vuole privarsi di Belotti. Il neo campione d'Europa ha uno stipendio di 1.8 milioni di euro e un altro anno di contratto ma Cairo lo vede come una bandiera granata e gli offre il rinnovo per altre tre o quattro stagioni con ingaggio raddoppiato senza considerare i bonus di squadra. Uno sforzo considerevole dato il periodo economico ma che dimostra che a Torino, sponda granata, non vogliano privarsi del gallo. Qualora l'attaccante decidesse di non rinnovare, il Toro valuterebbe offerte superiori ai 30 milioni di euro.