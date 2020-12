Diego Laxalt stasera sfiderà il Milan in Europa League. Il terzino sinistro tornerà a San Siro per la prima volta dopo la cessione in estate (in prestito secco) al club scozzese. Sarà anche l’occasione per parlare di un possibile futuro a Glasgow, poiché la dirigenza del Celtic per ora è soddisfatta del suo rendimento, nonostante l’annata fin qui deludente dei biancoverdi.