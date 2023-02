Lazetic in prestito all'Altach, il serbo: "Le discussioni con Klose mi hanno convinto che questo è il passo giusto per la mia carriera"

MilanNews.it

Marko Lazetic, ufficialmente ceduto in prestito all'Altach, commenta così il suo trasferimento temporaneo al club austriaco: "Sono pieno di aspettative per le partite con l'SCR Altach e voglio presentarmi con ottime prestazioni. Le discussioni con Georg Festetics e Miroslav Klose mi hanno convinto che questo passo è esattamente quello giusto nella mia attuale fase di carriera. Andreas Jungdal mi ha già parlato molto di questo e non vedo l'ora di conoscere la squadra e i tifosi".