Le 10 Sport - Milan, principio d'accordo con Fofana: ora manca l'intesa con il Saint-Etienne

Tra i profili seguiti dal Milan per il reparto difensivo, in vista della prossima stagione, figura anche il nome di Wesley Fofana. Il giovane difensore del Saint-Etienne è seguito da tempo dal club rossonere che, nelle scorse settimane, avrebbe avanzato una prima offerta ritenuta tuttavia bassa dal Saint-Etienne. Secondo quanto riporta Le 10 Sport, nelle ultime ore il Milan avrebbe trovato un principio d'accordo con gli intermediari del giocatore. Forte di questa intesa, il Milan nelle prossime settimane dovrebbe tornare alla carica per il giocatore con una nuova offerta al club francese per cercare di convincerlo a cedere il giocatore.