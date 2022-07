Le10Sport - Il Psg è la priorità di Renato Sanches. Presentata un'offerta da 10 milioni

© foto di PhotoViews

Come riportato dalla redazione di Le10Sport, il Paris Saint-Germain sarebbe vicino all'acquisto di Renato Sanches. I parigini, scrivono i colleghi, hanno presentato un'offerta da circa 10 milioni di euro per il portoghese, ma il Lille chiede qualcosa in più. Si continua a trattare (con Al-Khelaifi protagonista in prima persona), visto che la priorità del centrocampista è proprio il club capitolino.