Leao ha fretta di rinnovare, ma manca l'accordo. Gazzetta: "Restare è la sua priorità"

C'è un Milan con Leao e un Milan senza Leao. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, chiarendo le cose. Il portoghese quando c’è gioca, punto. Nelle ultime tre stagioni ha saltato poche partite, e la sua presenza si sente eccome. Senza di lui il Milan perde imprevedibilità. Lo affermano anche i numeri: il Milan senza Leao fa meno punti - sono 2,3 in media a partita col portoghese titolare, solo 1,4 quando resta in tribuna - ma non smette di segnare (sempre 1,8 di media) e di calciare in porta (da 15,8 a 16,4 tiri). Significa semplicemente che Pioli è stato bravo a costruire una mole di gioco che in ogni caso porta alla rete avversaria coinvolgendo tutti, ma con Leao fa la differenza.

Adesso sarà un tema principale il suo rinnovo. Il Chelsea continua a corteggiarlo, ma lui ha messo davanti a tutto il Milan. Restare è la sua prima scelta, e ora ha fretta di rinnovare. Ma vuole farlo alzando l’attuale stipendio da 1,5 – 2 milioni: il dialogo con la società è aperto ma l’accordo ancora non c’è.