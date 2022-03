Leao ricorda l'effetto Maldini. Fiducia totale per il rinnovo con il Milan

MilanNews.it

Rafael Leao è definitivamente esploso in questa stagione. Lo dicono i numeri, lo dicono le prestazioni, lo dicono le giocate e, anche, le tantissime voci di mercato che, ormai da settimane, si susseguono a riguardo del futuro del calciatore portoghese.

Accordo già raggiunto

PSG e Manchester City sono state accostate al calciatore, ma la realtà, in questo momento, è piuttosto chiara: per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan è solo questione di tempo. C'è, infatti, totale fiducia e serenità tra le parti, in virtù di un accordo sulla base di un prolungamento fino al 2026 con adeguamento economico praticamente già raggiunto. Resta solo da attendere che si risolva definitivamente il contenzioso con lo Sporting Lisbona, dove a partecipare alla multa ci sarà anche il Lille.

Effetto Maldini

Nel frattempo il numero 17 manda chiari segnali. Attraverso un video-reel pubblicato sul proprio account Instagram, Leao ha raccontato così il suo trasferimento al club di via Aldo Rossi: "La società mi ha confessato dell'interesse. Quando poi ricevi la chiamata di Paolo Maldini non puoi rifiutare. E alla fine ho accettato questa nuova sfida". Chiamasi 'effetto Maldini', valido, con moltissima probabilità, anche per il prossimo rinnovo.