Leao va o resta? Dipenderà dalle offerte e dalla volontà del portoghese

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce questa mattina che in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa rossonera. Alcuni sono certi di restare, come Reijnders, Pulisic, Fofana e Gimenez, altri sono certi di partire, come Theo Hernandez, Tomori e Loftus-Cheek, mentre ci sono altri giocatori il cui futuro al Milan è al momento incerto, come per esempio Rafael Leao.

Rimarrà a Milanello o andrà via? Come spiega sempre la Rosea, dipenderà dalle offerte che arriveranno in via Aldo Rossi e dalla volontà dell'attaccante che nel contratto ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro.