"A.A.A. bomber cercasi": è questo il titolo scelto da Leggo per commentare il momento attuale del Milan. I rossoneri stanno facendo molta fatica a segnare e per questo a gennaio dovrebbero tornare sul mercato per prendere un grande goleador. I nomi che si fanno di più in questo momento sono quelli di Ibrahimovic, Mandzukic, Mertens, Giroud e Mariano Diaz del Real Madrid.