Liberali strega Fonseca e... il Barcellona: blaugrana interessati al classe 2007

vedi letture

Sta stupendo tutti nel ritiro del Milan il giovane esterno offensivo Mattia Liberali. Come riporta Sky Sport, sul talento classe 2007 avrebbe messo addirittura gli occhi il Barcellona, anche se mister Fonseca sembra intenzionato ad aggregarlo sempre più al gruppo prima squadra rossonera. Liberali fa già parte anche delle Nazionali giovanili azzurre, per ultima quella Under 17.

Questo il giudizio di MilanNews.it dopo la partita contro il Real Madrid: "altro giro, altra gara da titolare per il classe 2007. Il giovane rossonero non solo si sta godendo un'estate da sogno molto formativa ma sta anche ripagando Fonseca con prestazioni di qualità e di grande personalità. Non ha paura di fare le sue giocate nel ruolo di cerniera tra centrocampo e attacco, anche dopo che Rudiger gli fa assaggiare i suoi tacchetti. Mette Chukwueze in porta con giri e tempi giusti, siglando un assist".