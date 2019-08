Libero - Milan, per Kessie i rossoneri chiedono almeno 35 mln più bonus

Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano Libero, in cima alla lista dei giocatore che potrebbero lasciare il Milan in questo mercato estivo ci sarebbe ora Franck Kessie, il quale ha molti estimatori soprattutto in Inghilterra. Per il momento, in via Aldo Rossi sono arrivate offerte per un massimo di 28 milioni di euro, troppo poco per i rossoneri che per l'ivoriano chiedono almeno 35 milioni più bonus.