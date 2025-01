Lipsia su Okafor: ecco la cifra minima che deve incassare il Milan per evitare una minusvalenza a gennaio

Noah Okafor, attualmente ai box per un problema muscolare, è finito nel mirino del Lipsia che avrebbe già avuto dei contatti con il Milan per l'attaccante svizzero. Ma quanto dovrebbe incassare il club di via Aldo Rossi per non fare una minusvalenza a gennaio? Da bilancio, l'ex Salisburgo, arrivato in rossonero nell'estate 2023 firmando un contratto di cinque anni, è stato pagato 15,5 milioni di euro, dunque la quota di ammortamento annuale è di 3,1 milioni di euro. Il costo residuo a bilancio è quindi di circa 10,8 milioni di euro: questa è la cifra minima per non fare minusvalenza ora a gennaio. Se invece l'addio di Okafor dovesse andare in porto in estate, allora la cifra per evitare una minusvalenza sarebbe un pochino più bassa, vale a dire circa 9,3 milioni di euro.

Questi i numeri stagionali di Okafor con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 16

MINUTI TOTALI IN CAMPO: 550'

GOL: 1