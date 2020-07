Come anticipato da MilanNews.it (clicca qui per leggere la notizia), Alessandro Plizzari rimarrà in prestito al Livorno fino al termine della stagione, prolungando il contratto con il club toscano oltre la scadenza originaria del 30 giugno. Lo ha confermato il proprietario degli amaranto, Aldo Spinelli, al Corriere dello Sport: "Con il Milan c'è stata l'intesa per Plizzari".