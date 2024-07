Longari: "Al Milan torna di moda Morata. La decisione spetta solo al giocatore"

Nel presente Álvaro Morata è pronto a vivere con la sua Spagna i quarti di Euro 2024 contro la Germania padrona di casa, ma in Italia si discute ancora del suo futuro. Malgrado abbia giurato amore eterno all'Atlético Madrid via social, l'attaccante ex Juventus continua a essere un pallino della dirigenza del Milan, come sottolineato da Gianluigi Longari nel suo editoriale su Sportitalia, in cui si legge:

"In casa Milan allora torna di moda, aspettando le evoluzioni sul vero investimento per il ruolo, il profilo di Alvaro Morata. Lo stesso che veniva associato a club sauditi sino a tre giorni fa, e che qualche ora più tardi ha pubblicato un messaggio d’amore nei confronti dei tifosi del suo Atletico Madrid. Il Milan sta provando a farlo recedere da quel post sul suo profilo Instagram ed è disposto a pagarne la clausola rescissoria. La decisione finale rispetto ad un ritorno in Serie A spetta solo all’ex juventino".