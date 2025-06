Longari: "Tare apprezza Milinkovic-Savic del Torino. Contatti spediti Maignan-Chelsea"

Nella mattinata di oggi Fabrizio Romano ha parlato di un forte interesse del Chelsea per Mike Maignan, con i due club che sono in contatto per capire o meno la fattibilità dell’operazione, visto anche che il portiere francese è in scadenza al 30 giugno 2026.

Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, conferma i contatti e parla anche di uno dei possibili sostituti che Tare sta monitorando qualora Maignan dovesse partire: “Il Chelsea è in prima fila per Mike Maignan ed i contatti con il Milan procedono il maniera spedita. I rossoneri valutano diversi profili alternativi per la porta, tra questi Tare apprezza Milinkovic-Savic del Torino".