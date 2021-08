Lorenzi (ds Brest): "Faivre al Milan? Non facciamo sconti"

Ci sono delle possibilità che Faivre rimanga al Brest? Questa la risposta del ds del club francese, Lorenzi: "Si, bisogna essere chiari. Come ho sempre detto, non ho alcun problema morale se qualcuno vuole andare via. È un calciatore ricercato. Ma noi dobbiamo rimanere concentrati sulle offerte che siano in linea con la situazione economica del club. Ma, ancora una volta, ribadisco che non siamo qui a fare sconti. E con questo atteggiamento, non siamo soddisfatti. Proseguiremo con le nostre riflessioni per poi capire come reagire. Non sono i giocatori che decidono, ma solamente il club".