Lorenzo Colombo alla Cremonese, ma ci aveva provato anche il Bologna

Lorenzo Colombo, chiuso ancora di più dall'arrivo al Milan di Maro Mandzukic, giocherà la seconda parte di stagione in Serie B in prestito secco alla Cremonese dove potrà giocare con continuità. Su di lui c'era però anche un club di Serie A: come riporta gazzetta.it, infatti, il giovane attaccante rossonero è stato vicino al passaggio al Bologna, che però lo voleva prendere solo in prestito per 18 mesi. Alla fine a spuntarla è stata la Cremonese dell'ex rossonero Ariedo Braida, bravo ad anticipare la concorrenza del club rossoblu.