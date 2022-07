Lorenzo Colombo riparte dal Lecce: per lui primo prestito in Serie A

MilanNews.it

Dopo due prestiti in cadetteria, da questa stagione il centravanti cresciuto nel Milan e di proprietà dei rossoneri Lorenzo Colombo avrà l'opportunità di misurarsi in Serie A per un intero anno. Come riporta il Corriere dello Sport, la punta classe 2002 giocherà nel Lecce dove arriva in prestito con diritto di riscatto in favore dei pugliesi. Il Milan però si è tutelato con l'opzione del controriscatto. Un'occasione per Colombo di mettersi in mostra su palcoscenici più importanti.