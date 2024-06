Lukaku, il Chelsea non ci sente per il prestito. Fa fede la clausola rescissoria

Stando a quanto riferisce il noto giornalista Fabrizio Romano su Twitter il Chelsea conferma con forza di non essere disposto a lasciare andare Romelu Lukaku in prestito. Tra ieri e oggi Sky Sport e La Gazzetta dello Sport hanno raccontato di un presunto interesse del Milan per il belga, ma solo in prestito.

Romano conferma invece che ad oggi non è una formula presa in considerazione dal club inglese, che per lasciar andare l'attaccante fa rigerimento alla clausola rescissoria da circa 45 milioni di euro (38 miliioni di sterline). Sul giocatore al momento c'è il Napoli, con Antonio Conte, nuovo allenatore dei partenopei, che apprezza particolarmente Lukaku.