Mai spenti i riflettori sulla chance di una nuova punta, ma serve una cessione o un'opportunità

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Youssouf Fofana Zlatan Ibrahimovic è stato piuttosto chiaro sul discorso della terza punta, dicendo che il Milan punta tanto su suoi giovani e che non ha paura di buttarli nella mischia qualora ce ne fosse bisogno, facendo un chiaro riferimento al talento del Milan Futuro Francesco Camarda.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, però, il Milan non avrebbe in realtà mai chiuso la porta alla possibilità di regalare a Paulo Fonseca un altro attaccante in questo calciomercato. Scrive il quotidiano, però, che affinché questa cosa sia possibile, c'è bisogno di un'opportunità, che potrebbe essere Tammy Abraham, o di una cessione, con Luka Jovic principale indiziato ad uscire.