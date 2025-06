Maignan-Chelsea: per Repubblica tra oggi e domani può esserci l’accelerazione decisiva

Secondo quanto riferisce questa mattina Repubblica, sono giorni decisivi per il futuro di Mike Maignan, che è rimasto infastidito dal comportamento del Milan sul rinnovo e per questo vuole cambiare aria. Sul francese è in forte pressing il Chelsea che per ora ha messo sul piatto 18 milioni di euro, mentre il Diavolo ne chiede 25-30. C'è distanza tra domanda e offerta, ma i Blues vogliono portarlo negli Stati Uniti per il Mondiale per Club e per questo tra oggi e domani può esserci l’accelerazione chiave.

Questi i numeri stagionali di Maignan con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 37

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA ITALIA: 4

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 53

MINUTI IN CAMPO: 4696'

GOL SUBITI: 59

PARTITE SENZA SUBIRE GOL: 15

AMMONIZIONI: 2