Maignan in bilico: oltre Chevalier il Milan valuta anche Caprile e Carnesecchi

Il futuro di Mike Maignan è in bilico. Nonostante un rinnovo pronto ad essere ufficializzato, il club rossonero si starebbe cominciando a guardare intorno soprattutto se il rendimento del portiere francese dovesse continuare ad essere quello di questo inizio 2025.

Per questo motivo Tuttosport parla questa mattina di un possibile interessamento del Milan per Lucas Chevalier del Lille, estremo difensore classe 2001 che in questa stagione si starebbe mettendo in mostra con prestazioni di altissimo livello. Il connazionale di Mike Maignan non sarebbe però l'unico profilo che la dirigenza rossonera starebbe seguendo per questo ruolo.

Si parla infatti anche di Elia Caprile del Cagliari e Marco Carnesecchi dell'Atalanta, con quest'ultimo leggermente più defilato per via dell'alta valutazione che il club bergamasco fa del suo cartellino (40 milioni di euro).