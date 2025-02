Maignan meno magic, ma il Milan non lo abbandona: chiuso il rinnovo fino al 2029

Mike Maignan sta attraversando un momento no ultimamente, finito nella tempesta di critiche per alcuni errori commessi. L’ultimo, il più clamoroso, contro il Feyenoord in Champions League, un intervento sbagliato che è costato la sconfitta a Rotterdam e ora costringe il Milan a dover cappottare il risultato a San Siro, domani sera, per non fallire la qualificazione agli ottavi di finale. Ma anche le sbavature commesse tra Cagliari e Verona restano impresse nella mente.

Ma il Milan non si lascia condizionare dagli inciampi recenti e, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, ha deciso di fare all-in con l'estremo difensore francese e nei prossimi giorni verrà annunciato il prolungamento di contratto. Le parti hanno trovato un punto d'incontro in sede di trattativa e si è arrivati ad un accordo che avrà validità fino al 2029, con tanto di adeguamento d'ingaggio pari a 5 milioni netti a stagione. Il doppio di quanto guadagna al momento.

Il club rossonero, si legge sul quotidiano romano, non ha mai mostrato segnali di chiusura o volontà di cedere il giocatore. Tutt'altro. Per questo la trattativa ha avuto un lieto fine, con il benestare di Maignan ovviamente, nonostante il classe '95 avesse tra le mani altre opportunità estere (il sondaggio del Bayern Monaco a gennaio un esempio). Il Milan è l'opzione migliore e Mike l'ha capito, perciò ora starà a lui riscattarsi. Dapprima in Champions ma con vista sul futuro.