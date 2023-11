Maignan sul rinnovo: "Sto bene al Milan, lo sanno tutti"

Nel corso della conferenza stampa pre Milan-Psg, Mike Maignan ha parlato anche della sua situazione contrattuale affermando: "Mi piace stare qui, lo sanno tutti. Non abbiamo iniziato a parlare perché penso che sia per me sia per il club non sia il momento ideale". Parole importanti che stanno a testimoniare come il portierone francese abbia le intenzioni di rimanere in rossonero e che le tempistiche, visto il momento attuale della stagione, non è ancora quella corretta per affrontare il discorso in profondità anche se dei contatti preliminari tra le parti ci sono già stati.