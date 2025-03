Maignan, Theo e Leao: se prima erano intoccabili, ora il Milan ascolterà proposte

In casa rossonera si prospetta una grande rivoluzione estiva che riguarderà ovviamente anche la rosa milanista dove non ci sono più intoccabili, compresi quei big come Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao, vale a dire gli uomini scudetto del 2022: se prima erano incedibili, ora il Milan è disposto ad ascoltare eventuali proposte che arriveranno nei prossimi mesi. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.

