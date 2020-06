Manchetti: "Rinnovo Donnarumma, presto il primo faccia a faccia tra le parti"

Il Milan ha invece la necessità di risolvere la questione Donnarumma, che ha un contratto in scadenza nel 2021 e non ha ancora rinnovato. Il club rossonero ha pronta la prima offerta di prolungamento, la proprietà ha dato il via libera ai dirigenti per fissare un incontro con gli agenti del portiere e provare a trovare un accordo. Non sarà una formalità perché l’ingaggio di Donnarumma è molto alto (6 milioni di euro) e la posizione contrattuale del calciatore, a un anno dalla scadenza, non agevola la posizione del club. Il Milan però sta studiando varie soluzioni per convincerlo. Presto ci sarà il primo faccia a faccia tra le parti.