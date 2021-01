Marca - Barcellona, Font pensa a Calhanoglu a parametro zero

Sirene dalla Spagna per Hakan Calhanoglu. Come riporta Marca, il candidato alla presidenza del Barcellona Victor Fontavrebbe infatti messo nel mirino il fantasista in scadenza di contratto col Milan. Se è vero che le ultime settimane hanno fatto registrare netti passi in avanti per il rinnovo dell'ex Bayer Leverkusen, i blaugrana sarebbero pronti a presentare un'offerta - in caso di elezione di Font - per convincere il giocatore a lasciare l'Italia e volare in Catalogna già dalla prossima estate. Tra i possibili obiettivi a parametro zero del candidato c'è anche il portiere del Granada, Rui Silva.