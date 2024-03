Marca - Guler ai margini del Real: il Milan pensa a un affare stile Brahim Diaz

Arda Guler è un piccolo caso per il Real Madrid. Arrivato in estate per 20 milioni di euro dal Fenerbahçe, il fantasista turco non è riuscito a imporsi agli ordini di Carlo Ancelotti. In questa stagione, il classe 2005 ha giocato appena cinque partite, delle quali soltanto la gara contro l'Arancina in Copa del Rey da titolare, per un totale di appena 92 minuti disputati considerando tutte le competizioni.

Problemi fisici, poi zero spazio. A frenarlo, ovviamente, una stagione in salita. Guler ha infatti iniziato l'annata da infortunato e fino a Natale, complici varie ricadute, non è stato sostanzialmente a disposizione. Anche dopo il rientro in gruppo, però, ha faticato a trovare spazio, nonostante lo stesso Ancelotti, in più di un'occasione, gli abbia fatto i complimenti per le indubbie qualità tecniche.

Formula Brahim: ci pensa il Milan. La cessione in estate, per dare modo al talentino di trovare più spazio, sembra così inevitabile. Secondo quanto riferito da Marca, tra i club interessati vi sarebbe quello rossonero. In particolare, le due società potrebbero riproporre l'operazione - prestito, in quel caso prima annuale e poi biennale, con diritto di riscatto e controriscatto - che dal 2020 al 2023 ha portato Brahim Diaz a essere protagonista col Diavolo e dalla quale entrambi i club hanno avuto soddisfazione, sia tecnica che economica.