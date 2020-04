Marca - Milan, i rossoneri monitorano la situazione di Luka Jovic

Luka Jović si trova attualmente a Belgrado, in attesa dell'ok definitivo per rientrare a Madrid, nel frattempo però il suo futuro è sempre più in discussione. L'attaccante croato sembra essere sempre più lontano dalla squadra allenata da Zinédine Zidane, e sulle sue tracce sembrerebbe essersi inserito anche il Milan. Oltre ai rossoneri, ad essersi interessati alla situazione dell'ex Eintracht Francoforte ci sono anche il Napoli di Gattuso ed alcuni club tedeschi. Ci si domanda però se Florentino Pérez lascerà partire il talento classe 1997 acquistato solo un anno fa per 60 milioni di euro.