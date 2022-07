Marca - Non c'è l'offerta del Real per il rinnovo di Asensio. Il Milan interessato al giocatore

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Secondo quanto riporta questa mattina Marca, uno dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, il calciatore del Real Madrid Marco Asensio si troverebbe davanti a un bivio. Non è arrivata l'offerta del club per il suo rinnovo di contratto, che scade nel 2023, con la società Campione d'Europa che ha fatto sapere a Mendes - agente del giocatore - che non c'è al momento intenzione di fare nuove offerte. Asensio deve dunque decidere se rimanere ancora un anno con il Real e andare a scadenza, sapendo di avere un ruolo da comprimario, oppure se trasferirsi da adesso in un nuovo club anche per aggunatare la convocazione al Mondiale in Qatar. Come riporta Marca, il Milan è uno dei club maggiormente interessati al giocatore e la dirigenza si sta muovendo per riuscire a rientrare nei parametri di un'operazione che economicamente sarebbe difficile. La cifra del cartellino, già nota al club rossonero, è di 30 milioni di euro. Sul calciatore anche diversi club di Premier League.