Marchetti: "Botman preferisce il Milan al Newcastle, il Lille preferisce il Newcastle al Milan. È un braccio di ferro a tre"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato degli obiettivi del Milan per la difesa: "Botman è certamente un obiettivo del Milan, è da sei mesi un obiettivo del Milan. Ma se tu in sei mesi non sei riuscito a chiudere una trattativa è perché è complesso, non perché sei scarso. Gli interpreti di gennaio sono gli stessi di adesso: Milan, Newcastle e Lille. Il giocatore preferisce il Milan al Newcastle e il Lille preferisce il Newcastle al Milan. È un braccio di ferro a tre”.