Marchetti: "Con Pioli cambiano le prospettive per Ibra. Incontro imminente con Raiola"

Luca Marchetti di Sky Sport ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Quello che si pensava potesse succedere con l'arrivo di Rangnick, e faccio chiaro riferimento soprattutto a Ibrahimovic, molto probabilmente cambierà. E' previsto un incontro imminente con Raiola, sia per parlare di Donnarumma sia per parlare di Zlatan, che fino a questo momento si è sentito magari anche trascurato dalla proprietà, perchè non pensavano di rinnovarlo. Gli attuali dirigenti del Milan, ovvero Maldini e Massara, sanno quanto sia importante Ibra per i rossoneri e quanto lo sarà".