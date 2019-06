Marchetti: "Il Milan continua a lavorare per Lovren"

L’esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti si è soffermato sui movimenti del Milan: “Oggi blitz milanese, durato un pomeriggio. È stato un pranzo di lavoro per Giampaolo, il primo vero da rossonero forse. Ci risulta che si sia incontrato con i dirigenti milanisti per ragionare sulla prossima stagione, per mettere a punto le ultime situazioni contrattuali. Nelle scorse ore a Milano c’era anche Massara, che deve essere ancora annunciato come Maldini e Boban. Questa sarà la squadra che guiderà il Milan però, che ha già finalizzato il primo acquisto e continua a lavorare per Lovren. Bisognerà capire cosa succederà sul fronte uscite, ora il Milan inizia a muoversi veramente. Intanto, dovrà cercare di capire cosa succede per i conti, interrogativo importante”.