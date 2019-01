Marchetti: "Il Milan non ha intenzione di lasciar andare Higuain"

Luca Marchetti, nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, ha parlato così di Higuain e del Milan: “Il Milan dalla cessione di Higuain non avrebbe guadagni ma una mancata spesa, anche ingente, tra i 15 e i 20 milioni da poter reinvestire. Tuttavia, questa cifra permetterebbe al Milan di prendere un altro attaccante del valore, sulla carta, di Higuain? Il discorso è questo. Per il si o il no finale, per quanto contino le volontà di Higuain e Sarri, ci sono almeno tre società coinvolte. Il Milan che non ha intenzione di lasciarlo andare, la Juventus proprietaria del cartellino, e il Chelsea che da lato tecnico vorrebbe fare questa operazione ma non è convinto dal lato economico”