Marchetti: "Kessie potrebbe finire in Inghilterra, il Milan cerca un centrocampista perchè presume la sua cessione"

Luca Marchetti, a Sky Sport, ha parlato così del Milan: “Per sta sera siamo tranquilli. Sia Massara che Maldini sono a Cardiff con la squadra per la partita di domani. Non ci aspettiamo che possano succedere grandi incontri in Inghilterra. Posto che l’Inghilterra può essere la destinazione di Kessie, su cui c’è il Wolverhampton e un’altra squadra su cui stiamo lavorando. Il Milan cerca un altro centrocampista perché presume la cessione di Kessie”