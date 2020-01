Marchetti: "Kjaer profilo considerato affidabile"

Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato a Sky Sport 24 dei possibili movimenti del Milan per la difesa: “Todibo è una pista che va mano a mano raffreddandosi: il ragazzo non vuole legarsi a una squadra che non sia il Barcellona. Su di lui ci sono il Monaco e soprattutto lo Schalke 04 che farebbero un’operazione di prestito. Il Milan un’operazione di solo prestito non la vuole fare perché considera il giocatore forte e vorrebbe avere la possibilità di trattenerlo a Milano, se fa bene. Magari anche con un controriscatto, ma se il giocatore per primo non è convinto di questa soluzione allora il Milan andrà a rivolgersi altrove, e altrove è Christensen, in prestito con diritto di riscatto, o Kjaer. In questo momento all’Atalanta. Non sta giocando perché non ritenuto adatto al gioco di Gasperini, ma viene comunque considerato affidabile e conosce il campionato italiano. Massara lo conosce perché l’ha avuto a Roma e già ancora prima era stato proprio Sabatini a prenderlo a Palermo”.