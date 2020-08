Marchetti: "La trattativa per Bakayoko si chiuderà quando l'obbligo verrà trasformato in diritto di riscatto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato del ritorno di Bakayoko in rossonero e della trattativa per Rebic. Queste le sue parole: "Per Bakayoko c'è una trattativa in corso. Il Chelsea inizialmente aveva posto l'obbligo di riscatto ma il Milan è al lavoro per inserire il diritto perchè con l'obbligo il Milan non sarebbe disposto a perfezionare l'operazione. Il giocatore vuole tornare in rossonero perchè attratto dal progetto Milan. L'operazione è sicuramente onerosa perchè Bakayoko ha un ingaggio alto e il diritto sarebbe comunque fissato per una cifra vicino ai 30 milioni di euro. Il Milan sta cercando di ammorbidire le posizioni del Chelsea ma quando si supererà la questione obbligo-diritto ci sarà la conclusione dell'operazione."

Su Rebic: "Maldini e Massara oggi hanno parlato con Ramadani. La dirigenza ha ottenuto il sì del giocatore per la permanenza, ora parlerà con l'Eintracht perchè quando scadrà il prestito del croato, il giocatore avrà un solo anno di contratto con i tedeschi e il prezzo sarà chiaramente più basso. Quello che sta cercando di fare il Milan è convincere i tedeschi a affrontare il discorso già da quest'estate a condizioni favorevoli anche perchè, in caso contrario, i rossoneri lo tratterrebbero ugualmente in prestito".